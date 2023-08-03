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Dünya
AA 03.08.2023 14:18

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne kavuşma gününü bekliyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde 2 yıl önce teröristler tarafından kızı kaçırılan Sabah Anter, evladının evine döneceği günü bekliyor.

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne kavuşma gününü bekliyor

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırmaya devam ediyor.

Kamışlı'nın Amude beldesinde yaşayan Anter, eşini hastalık sebebiyle kaybetmesiyle ailesinin yükünü üstlendi.

İkisi kız altı çocuk annesi Anter'in büyük kızı Hediye Anter, 2 yıl önce henüz 16 yaşındayken, okula gittiği sırada örgüt tarafından kaçırıldı.

Yetimleriyle hayata tutunmaya çalışan anne Anter, örgütün kaçırma uygulamasından korktuğu için diğer çocuklarını okula gönderemiyor.

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne kavuşma gününü bekliyor

2 yıldır sesini duymadığı kızından haber almak isteyen Anter, örgütün çocukları kaçırma uygulamasından vazgeçmesini istiyor.

Anne, kızının evine döneceği günü dört gözle bekliyor.

"Kızımı bir türlü bulamadım"

Sabah Anter, mağduriyetlerini ve kızını arama konusundaki yaşadığı zorlukları anlattı.

Kızının okulda olduğu sırada terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirten Anter, "Okulunda bir eğitim vardı. Eğitime katılalı 4 gün olmuştu sonra irtibatı kaybettim. Bölgedeki güvenlik güçlerine ve Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine giderek bu durumu protesto ettim. Sesimi duyurmadığım kimse kalmadı ancak kızımı bir türlü bulamadım." dedi.

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne kavuşma gününü bekliyor

Anter, "Kızımın yaşı küçüktü. Henüz 16 yaşındayken örgüt tarafından kaçırıldı. Kızım kardeşleriyle evde ders çalışırdı. Okula gidip gelirdi. Öğretmen olmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım kaçırılma korkusundan okula gitmeyi bıraktı"

Teröristlerin baskılarına maruz kaldığını anlatan Anter, örgütün çocukları kaçırmasının psikolojilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Anter, "Diğer çocuklarım kaçırılma korkusundan okula gitmeyi bıraktı. 4 çocuğum da okula gitmiyor. Ablaları kaçırıldıktan sonra dışarı çıkmaya bile çekiniyorlar." diye konuştu.

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne kavuşma gününü bekliyor

Acılı anne, "Kızım gideli 2 sene oldu. Onun akıbeti hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Öldü mü yoksa yaşıyor mu bilgimiz yok. Çocukları evlerinden zorla alıyorlar. Onları zorla ailelerinden koparıyorlar." sözleriyle örgüte nefretini dile getirdi.

PKK/YPG'nin kaçırdığı çocukların aileleriyle görüşmesine izin vermediğinin altını çizen Anter, "Doğum gününde dönecek diye bekliyorum ancak ondan haber yok." diyerek kızına özlemini ifade etti.

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Terörle Mücadele anne PKK/YPG
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