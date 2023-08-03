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Dünya
AA 03.08.2023 13:34

Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus'ta 4 bin Wagner savaşçısının bulunduğunu söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, şu anda Belarus topraklarında yaklaşık 4 bin Wagner paralı askerinin bulunduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus'ta 4 bin Wagner savaşçısının bulunduğunu söyledi

Morawiecki, düzenlenen basın toplantısında, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Wagner grubuna ilişkin görüştüklerini belirtti.

Wagner grubunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Morawiecki, "Bizim verilerimize göre Belarus topraklarında yaklaşık 4 bin Wagner paralı askeri var ve Nauseda'dan alınan bilgiye göre bu sayı biraz daha fazla." diye konuştu.

Morawiecki, Wagner varlığının Rusya için "Polonya'nın ve müttefiklerinin tepkisini test etmenin bir yolu" olduğunu ifade etti.

Wagner'e mensup bir grup savaşçı, Belarus'a yerleştirildi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı savaşçılarından bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.

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