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Dünya
AA 03.08.2023 13:15

Japonya'nın Okinawa kıyılarını vuran Khanun Tayfunu'nda bir kişi daha öldü

Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı 60'ı geçti.

Japonya'nın Okinawa kıyılarını vuran Khanun Tayfunu'nda bir kişi daha öldü
[Fotograf: AP]

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Uruma şehrinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, elektrik kesintisi nedeniyle evinde kullandığı mumlardan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yetkililer, tayfun nedeniyle vilayetteki evlerin yaklaşık yüzde 20'sinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirirken, şimdiye kadar 2 kişinin öldüğünü ve 60'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölge sakinlerine yüksek ve fırtına dalgalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan yetkililer, deniz seviyesinin altındaki bölgelerde yaşayanları olası su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Okinawa'da şiddetli rüzgarlar sonucu yıkılan garajın altında kalan 90 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Bölgedeki uçuşlar tayfun sebebiyle iptal edilmişti.

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