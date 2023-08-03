Suwalki Koridoru neden önemli?

Adını 70 bin nüfuslu bir Polonya kasabasından alan Suwalki Koridoru, Rusya’nın izole haldeki dış bölgesi Kaliningrad Oblastı ile Belarus arasında bulunan yaklaşık 100 kilometrelik engebeli ve dağlık bir araziden oluşuyor.

96-100 km genişliğinde bir alandaki koridor, Polonya ve Orta Avrupa’dan Baltık ülkelerine karayolu ve demiryoluyla ulaşmanın sağlandığı tek nokta olması sebebiyle bölgenin güvenliği ve bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor.

Suwalki Koridoru, Rus tehdidine karşı NATO topraklarındaki en savunmasız bölge olarak kabul ediliyor. Koridor, iki şeritli bir yol ve bir demiryolu hattı içeren, korunması zor bir bölge. Avrupa ile Baltık ülkelerini birbirine bağladığı gibi, Rusya'nın Baltık kıyısındaki toprakları ile Belarus'u da birbirine bağlıyor.



Rusya, olası bir çatışma durumunda Suwalki Koridoru’nu kontrol altına alırsa, izole haldeki Kaliningrad oblastı ile doğrudan kara bağlantısı kurabilir ve Baltık ülkelerini Avrupa’nın geri kalanından ayırabilir.

Rusya’nın koridorun kontrolünü ele geçirmeye yönelik olası hamlesi, NATO topraklarına bir saldırı anlamını taşıyacağı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) askeri tepkisini çekeceği düşünüldüğünde, pek mümkün görünmüyor.

Ancak Kırım’ın yasa dışı ilhak edilmesi ve son Ukrayna Savaşı bölge ülkelerini bu ihtimali ciddiye almaya itiyor.

Endişe artıyor...

Son zamanlarda Baltık ülkeleri ve Polonya medyasındaki haberlerde, Suwalki Koridoru'nun önemine ve Polonya Başbakanı Morawiecki'nin Belarus'taki bazı Wagner askerlerinin bölgeye kaydırılmasına ilişkin açıklamalarına sıkça yer veriliyor.

Kaliningrad ile Belarus arasındaki bölgede, NATO üyesi Polonya ve Litvanya sınırlarının buluştuğu Suwalki Koridoru, NATO için son derece stratejik bir nokta olarak görülüyor.

Haberlerde ve sosyal medyada, Polonya'nın da Litvanya'nın da NATO üyesi olduğuna işaret ediliyor ve Suwalki Koridoru'na saldırı durumunda NATO'nun kuruluş anlaşmasının "bir müttefike yapılan saldırıyı tüm müttefiklere yapılmış" sayan 5. maddesinin işletilmesi gerekeceği vurgulanıyor.

Wagner grubundan 100 kadar kişinin Suwalki Koridoru'na doğru gittiğine dair iddialar ve Rusya'nın Belarus'un Litvanya sınırına yakın bölgelerine askeri sevkiyat yapması her ne kadar Ukrayna'ya kuzeyden açılacak bir cephe için yığınak olarak görülse de Baltık ülkelerini tedirgin etmiş durumda.

Suwalki Koridoru bazı medya kuruluşlarına göre "NATO için potansiyel bir zayıf bölge" ve burası "dünyanın en tehlikeli yeri" olarak nitelendiriliyor.

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, 2018’de Suwalki Koridoru’nu savunmanın zorluğuna şu sözlerle dikkat çekti:

“Suwalki Koridoru, NATO’nun stratejisindeki ve kuvvet duruşundaki birçok zayıflığın birleştiği yerdir.”

Öte yandan Polonya'nın da bu noktada sınır güvenliği konusunda endişeleri ön plana çıkıyor.

Özellikle bazı Wagner üyelerinin ülkeye sığınmacı görüntüsüyle girmesi ve saldırılar düzenlemesi ihtimali ülkeyi tedirgin ediyor. Bu nedenle son günlerde sınır güvenliğine ilişkin demeçler dikkati çekiyor.

Yetkililer tehlikeye işaret etti

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya-Belarus sınırındaki göç baskısını artırmak için Wagner paralı asker grubunun kullanıldığı bir senaryonun mümkün olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov'un, Wagner birliklerinin Belarus'a gönderildiği ve Suwalki Koridoru'na saldırmak için kullanılabileceği yönündeki açıklaması sorulan Rau, bunun Rusya'nın Batı'ya ve özellikle Polonya'ya karşı yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

Polonya Başbakanı Morawiecki ise 29 Temmuz'da "Wagner askerleri muhtemelen Belarus sınır muhafızları kılığına girecek ve yasa dışı göçmenlerin, Polonya topraklarına girmesine yardımcı olarak Polonya'yı istikrarsızlaştıracaklar ancak muhtemelen yasa dışı göçmenler gibi davranarak Polonya'ya sızmaya çalışacaklar ve bu da ek riskler yaratıyor" ifadesini kullanmıştı.

Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Arnoldas Abramavicius, yaptığı açıklamada, Polonya ve Litvanya'nın Wagner grubunun varlığından duydukları endişe nedeniyle Belarus ile olan sınırlarını kapatmayı düşündüklerini söylemişti.

Wagner Belarus'ta

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

[Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin. Fotoğraf: AA]

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı savaşçılarından bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.