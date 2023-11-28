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Dünya
AA 28.11.2023 16:41

Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın eşi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

krayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlendiği belirtildi.

Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın eşi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ukrinform ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, 30 yaşındaki Budanova'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle tedavi altına alındığı ifade edildi.

İstihbarat Ana Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklama yayımlayacağı aktarıldı.

Ukrayna basınında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Kirill Budanov'a yönelik en az 10 suikast girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü.

Ukrayna, Budanova'nın zehirlendiğine ilişkin iddiayı doğruladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, yerel basına yaptığı açıklamada, Budanova'nın zehirlendiğiyle ilgili iddiayı teyit etti.

Yusov, "Budanova gerçekten de ağır metallerle zehirlenmiştir ve şu anda tamamlanmak üzere olan bir tedavi sürecinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Yusov, konuyla ilgili daha sonra ayrıntılı bilgi yayımlayacaklarını kaydetti.

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