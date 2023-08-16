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Dünya
AA 16.08.2023 09:41

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Urojayne köyü kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Urojayne köyünü kurtardığını açıkladı.

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Urojayne köyü kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğuda Ukrayna birliklerinin başarı elde ettiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Malyar, "Urojayne kurtarıldı. Askerlerimiz mevzilerini sağlamlaştırıyor. Taarruz eylemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son günde Rus ordusunun Urojayne köyünde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.

Son 24 saatte Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına 42 füze, 56 hava saldırısı düzenlediği, Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine çok namlulu füze sistemlerinden 36 kez ateş açtığı aktarılan açıklamada, cephe hattında 30'a yakın çatışma meydana geldiğine dikkati çekildi.

"Marinka ve Krasnogorivka şehirlerinde Rus saldırıları püskürtüldü"

Açıklamada, Rusya'nın Kupyansk, Liman yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, Bahmut yönünde Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Vasyukivka, Klişiyivka, Andriyivka ve Severne yerleşimlerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Avdiyivka yönünde Rus askerlerinin Donetsk bölgesinin Avdiyivka şehrinin güneyinde başarısız saldırı eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, Marinka yönünde Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinin Marinka ve Krasnogorivka şehirlerinde Rus saldırılarını püskürttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus askerlerinin silahlarının ve teçhizatının bulunduğu bölgelere 7 saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin atış mevzilerindeki 4 topçu aracını, bir uçaksavar füze sistemini imha ettiği bildirildi.

Ukrayna, 27 Temmuz'da Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.

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