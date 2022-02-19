Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, Donbas'taki gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı
[Fotoğraf:TRThaber]
Ukrayna'nın devlete ait doğal gaz şirketi Naftogaz Üst Yöneticisi Vitrenko, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontolündeki Lugansk'taki doğal gaz boru hattında yaşandığı iddia edilen patlamayla Ukrayna'nın bir ilgisinin olmadığını söyledi.
Boru hattının, Ukrayna gaz sisteminden halen kopuk olduğunu aktaran Vitrenko, "Ayrıca inanıyoruz ki, Ukrayna'nın hiçbir şekilde söz konusu doğal gaz boru hattında yaşananla bir ilgisi yoktur" ifadesine yer verdi.
Donbas'ta dün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'taki bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öne sürülmüştü.
Son Haberler
- 13:08
- 13:17
- 13:06
- 12:59
- 13:16
Sıradaki Haber
Almanya'da "Zeynep" adı verilen kasırgada 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz