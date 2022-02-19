Boru hattının, Ukrayna gaz sisteminden halen kopuk olduğunu aktaran Vitrenko, "Ayrıca inanıyoruz ki, Ukrayna'nın hiçbir şekilde söz konusu doğal gaz boru hattında yaşananla bir ilgisi yoktur" ifadesine yer verdi.

Donbas'ta dün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'taki bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öne sürülmüştü.