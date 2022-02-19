Hem güney doğu Asya’nın hem de dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Singapur’un Ankara büyükelçisi Jonathan Tow.. 25 yıldır diplomatlık yapan Tow'un ilk büyükelçilik görev yeri Türkiye. Tow ailesi evlerinin kapısını TRT haber için açtı.

Büyükelçi Tow, Ankara'da eşi Chew-Szee Tow ve 8 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşıyor. Bir de Türkiye'de sahiplendikleri Chloe isimli köpekleri var.

İki ülkenin kültürü arasında bir fark görmediğini aktaran Büyükelçi Tow, “Yolda olduğum zamanlarda hariç tabi. Türkiye'de araba kullanmak gerçekten çok enteresan" dedi.

"İki ülke kültürü arasındaki en büyük benzerlik aileye verilen değer"

Tow ailesi zamanlarının çoğunu evde geçiriyor. Büyükelçiye göre iki ülke kültürü arasındaki en büyük benzerlik, aileye verilen değer.

Büyükelçi Tow, seyahat etmeyi ve yöresel lezzetleri deneyimlemeyi çok seviyor. Türkiye'deki yolculuğunu da sosyal medyada paylaşarak sanal bir günlük tutuyor.

Tow'u Türkiye’de en çok etkileyen yer Anıtkabir

Tow'u Türkiye'de en çok etkileyen yer, göreve başladığında ilk ziyaret noktası olan Anıtkabir.

Türk vatanseverliğinden çok etkilendiğini söyleyen Büyükelçi Tow, “Mesela her 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için sirenler çalıyor, insanlar kornaya basıyor. Ayrıca, şimdiye kadar gezdiğim hiçbir ülkede bu kadar çok bayrak görmedim” dedi.

İki ülke arasında oldukça pozitif ilişkiler olduğunu kaydeden büyükelçi, Türk halkını Singapur'u keşfetmeye davet ediyor.