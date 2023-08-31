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Dünya
AA 31.08.2023 16:11

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Karşı saldırıyı eleştirmek yüze tükürmektir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı yaptıkları karşı saldırıları eleştirmenin, "savaşta ölen Ukraynalı askerlerin yüzüne tükürmekle" eş değer olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Karşı saldırıyı eleştirmek yüze tükürmektir"

Kuleba, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde, Toledo kentinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısına katıldı.

İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile ikili görüşmesinden sonra basına açıklama yapan Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptıkları karşı saldırıları eleştiren ülkelere "Karşı saldırıyı eleştirmek yüze tükürmektir. Ukrayna topraklarının bir santimetrekaresini bile kurtarabilmek için savaşta ölen Ukraynalı askerlerin yüzüne tükürmektir." yanıtını verdi.

AB Dışişleri Bakanlarına, daha fazla askeri malzeme gönderme taleplerini yinelediğini aktaran Kuleba, İspanya'dan da daha fazla tank, zırhlı araç ve savunma sistemi istediklerini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Savaşı kazandığımızda kamuoyunun karşısına çıkacağım ve daha fazla silaha ihtiyacımız olmadığını söyleyeceğim. Ama savaşmaya devam ettiğimiz sürece daha fazla silaha ihtiyacımız olacak. Bu açgözlü olduğumuzdan değil, ülkemizin topraklarını korumak, kaybedilenleri geri almak ve Avrupa'da barışı yeniden tesis etmek için." dedi.

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