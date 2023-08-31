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Dünya
AA 31.08.2023 16:07

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmada 48 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü

KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

“Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

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