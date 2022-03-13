Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yaralı askerlere ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti. Askerlere moral veren Zelenskiy, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak" dedi
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti" denildi.
"Herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak"
Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak" dediği aktarıldı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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