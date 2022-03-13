Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti" denildi.

"Herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak"

Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak" dediği aktarıldı.