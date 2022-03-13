Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla ilgili 13 Mart'taki gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "İşgalciler, saldırıyı güçlendirmek ve birlikleri yeniden gruplandırmak için çalışmalar yürütüyor ve saldırıları sürdürmeye hazırlanıyor." denildi.

Buna göre, Ukrayna'daki Rus birliklerine katılmak üzere, Rusya'nın Ermenistan'da bulunan Gümrü Üssü'nden 800, Pasifik Filosundan bin 500 askeri çekildi; Karabağ'da geçici olarak bulunan Rus unsurlarının bir kısmı da toplandı.

Ayrıca, takviye askeri birliklerin Belarus üzerinden trenle Ukrayna topraklarına getirildiği duyuruldu.