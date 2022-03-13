Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: The Sun, New York Times
ABD'li gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı]
ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Irpin'de hayatını kaybettiği açıklandı.
Kiev Bölgesi Polis Şefi Andrey Nebitov, 51 yaşındaki gazetecinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Nebitov, Renaud'un saldırıları haberleştirirken bugün yaşamını yitirdiğini ifade etti.
New York Times'tan açıklama
ABD'li gazetecinin New York Times'ta çalıştığına dair iddialar üzerine gazeteden açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada, Renaud'un ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, gazetecinin New York Times'a geçmişte katkı sağladığı ancak halihazırda gazeteyle ilişkili şekilde Ukrayna'da bulunmadığı aktarıldı.
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