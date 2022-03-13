İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'e gece saatlerinde düzenlenen füze saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edildi.

Buna göre, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkez dün gece Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.