Zelenskiy: 125 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 125 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Zelenskiy, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı.
Rusya ile olan savaşın 18 gündür devam ettiğini belirten Zelenskiy, Rusların binlerce araç, uçak, helikopter ve insanını kaybettiğini söyledi.
Zelenskiy, Ukrayna halkının teslim olmadığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı.
“125 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı.https://t.co/r34tG4Cx3a pic.twitter.com/2nvRG1fatv
Mariupol'de durum
Mariupol'de tahliyeleri gerçekleştirebildiklerini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "İşgalcilere karşı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.
"Kazanacağız" mesajı
Kiliselerin bile bombalandığını, insani koridorların engellendiğini ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Moskova'da bizi duyabiliyorlar mı bilmiyoruz; bunu ileride göreceğiz. Ama biz sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz ve yüzde yüz kazanacağız. Yaşasın Ukrayna."
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