Müzik ve tarih alanlarında diplomaları bulunuyor. Edebiyata da düşkün. Büyükelçilik binasında İspanyolca eserlerden oluşan halka açık bir kütüphanesi var. Bir de kendi imzasını taşıyan kitabı.



Hem bir tarihçi hem de bir sanatçı. Ama bunların ötesinde Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi. Jose Gregorıo Bracho Reyes, TRT Haber ekibini Venezuela büyükelçiliğinde ağırladı.

Venezuelalı Büyükelçi, Türkiye'ye 14 yıl önce geldi. 4 yıl boyunca başkonsolosluk görevini yürüttü. Son 10 yıldır da ülkesinin Ankara Büyükelçisi.

“İçimde Türkiye’den birçok şey taşıyorum. İlginç bir alışkanlık olarak şunu söyleyebilirim, eve geldiğimde ayakkabılarımı çıkarıyorum. Ne ben ne de başka biri eve ayakkabılarıyla giremez. Bunu kendi alışkanlığım gibi benimsedim. Türkiye artık benim bir parçam. Burada görevim bitse de hiçbir zaman Türkiye’den kopamayacağım, hiçbir zaman."

"Burada evimde hissediyorum"

Bracho, "kıyı insanı" olarak tanımladığı iki ülke halkını birbirine benzetiyor.

“Ortak bir hikayemiz var: İki ülke tarihinde de halkların saygınlığını korumak için verdikleri antiemperyalist mücadeleler var. Burada evimde hissediyorum."

İki devletin liderleri arasında da sıkı bir dayanışma ve kardeşlik hissi olduğunu söylüyor.

“Venezuela halkı için 2018'in en önemli haberi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti olmuştu. Tüm Venezuela, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini dikkatle takip etmişti. Ayrıca, o dönemde bütün Venezuela Ertuğrul dizisini sıkı bir şekilde takip ediyordu."

"Türkiye’den birçok şey öğrenmek istiyoruz"

Bracho'ya göre iki ülke arasındaki siyasi uyum da ilişkileri güçlendiriyor.

“Türkiye yükselen bir güç, uluslararası alanda söz sahibi olan, oldukça saygı duyulan bir ülke. Venezuela ise enerji kaynakları açısından güçlü ve geliştirmesi gereken çok fazla alanı olan bir ülke. Bu stratejik ortaklık vesilesiyle Türkiye’den birçok şey öğrenmek istiyoruz."

