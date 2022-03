Kuleba, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerel destek alamayan "işgalcilerin" teröre yöneldiğini vurgulayan Kuleba, demokratik olarak seçilmiş Dniprorudne Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'in "Rus savaş suçluları" tarafından kaçırıldığını belirtti.

Kuleba, açıklamasında, "Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları Rusya'nın Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik terörünü durdurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY