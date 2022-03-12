Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Rus güçler Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını duyurdu.
Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını belirtti.
Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.
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