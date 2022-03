Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmirtro Kuleba, Twitter hesabından, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı.

Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü." ifadelerini kullandı.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa