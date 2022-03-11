Kriz dünyanın gözleri önünde büyüdü. 24 Şubat sabahı başlayan operasyonla da savaşa dönüştü. Ukrayna'nın Kiev, Odesa ve Harkiv şehirleri başta olmak üzere birçok noktada siren sesleri yankılandı.

Rusya'nın bombardımanları ve sıcak çatışmalar başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eli silah tutan herkesi Ukrayna'yı savunmaya çağırdı.

Yaptırımlar arka arkaya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçleri alarma geçirmesi yaptırımların fitilini ateşledi. Bazı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarıldı, oligarklara ait mal varlıklarına el konuldu, birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Rusya, uluslararası sanat ve spor organizasyonlarından men edildi.

Türkiye diplomasiden yana

Türkiye'nin tavrı ise diplomasiden yana oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

Saldırıların gölgesinde müzakere

Saldırıların gölgesinde 3 kez müzakere masası kuruldu. İlk görüşme sonuçsuz kaldı.

Bombardımanlardan kaçmak isteyen siviller ise sığınaklara ve metro istasyonlarına sığındı. O sığınaklarda bazen doğan bir bebeğin çığlıkları yankılandı, bazen de moral amacıyla çalınan keman sesleri...

Ukrayna’daki insani kriz iki ülkeyi ikinci kez masada buluşturdu. Sivillerin tahliyesi için koridor açılmasına karar verildi. Tahliyelerle birlikte sınır kapılarında ve tren istasyonlarında yoğunluk arttı.

Rusya, Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. 6 reaktörden biri isabet aldı. Kiev yönetimi, NATO ve bölge ülkelerine çağrı yaptı. Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi. Putin,talebe karşı ülkeleri "Çatışmanın tarafı olursunuz" diyerek uyardı.

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını kabul etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'nın işlediği olası savaş suçları hakkında soruşturma başlattı.

12. günde gelen ateşkes

Saldırıların 12. gününde Moskova, 4 kenti kapsayacak ateşkes ilan etti. Açılan 6 koridordan 48 bine yakın sivil tahliye edildi.

İki ülkenin temsilcileri üçüncü kez müzakere masasına oturdu ancak sonuç yine çıkmadı.

Taraflar Antalya'da bir araya geldi

Tarafları ve tüm dünyayı ilgilendiren gelişme ise 7 Mart'ta yaşandı. İki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Türkiye’de bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Savaşın taraflarının bir isteği daha vardı Türkiye’den… O isteği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu:

"Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta gerçekleştireceğiz."

Dünya gözünü 10 Mart'taki o görüşmeye çevirdi. Tüm gözler pür dikkat Antalya'yadaydı. Rusya ve Ukrayna arasında dışişleri bakanları seviyesinde ilk toplantı gerçekleşti.

Toplantıdan "müzakerelere devam" kararı çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ateşkesi konuştuk. 24 saatlik ateşkes en önemli konu. Bir ilerleme olmadı. Çabalarımız devam edecek. Çözüm arama gayretini sürdüreceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Bir buçuk saat süren toplantıdan "müzakerelere devam" kararı çıktı.

Rusya'ya enerji yaptırımı

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ederken bu kez ABD Başkanı Joe Biden kameraların karşısına geçerek yeni yaptırım paketini açıkladı:

"Bugün ABD’nin Rusya ekonomisinin ana damarını hedef aldığını duyuruyorum. Rusya’dan tüm petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklıyoruz.’’

Avrupa Birliği ve İngiltere'den de benzer açıklamalar birbirini izledi. Brent petrolün varil fiyatı 130 dolara yükseldi.

Askeri kayıplar artıyor

Bölgedeki askeri kayıplar da giderek artıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter ve 317 tankın imha edildiğini açıkladı.

Kremlin ise, 974 Ukrayna tankı ve zırhlı aracı ile 97 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

Saldırılarda 15 gün geride kaldı

Saldırıların 15. gününde toplam 2 milyon kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler saldırılarda 17'si çocuk 474 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda 861 sivil ise yaralandı.

Haber: Fahriye Demirci

Kurgu: Kaan Alp Atasoy