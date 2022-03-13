Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar sonucu 85 çocuğun öldüğünü açıkladı.
Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, saldırılarda 85 çocuk öldü, 100'e yakın çocuk yaralandı.
Başsavcılık ayrıca, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisini verdi.
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