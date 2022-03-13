Kuzey Makedonya’nın Manastır şehrindeki anma törenine Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizköz, Üsküp Askeri Ataşesi Albay Serkan Çakır, Kuzey Makedonya Ordusu Genel kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Kuzey Makedonya’daki Türk siyasi partileri ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1896-99 yılları arasında eğitim aldığı Manastır Askeri İdadi binasında düzenlenen tören bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Burada edindiği birikimin dünyaya bakışı ve başarısı üzerinde olumlu tesir bıraktığı muhakkaktır”

Katılımcılara hitap eden Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, İdadi’nin seçkin öğrencilerinden biri olan Mustafa Kemal’in liderliğe uzanan yolculuğunda fikirlerinin ve kişiliğinin şekillenmesinde Manastır’da aldığı eğitimin önemini vurguladı.

“Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nden başarıyla mezun oldu. Burada edindiği birikimin yanısıra üç sene yaşadığı siyasi ve kültürel bakımlardan önemi bilinen Manastır’ın Mustafa Kemal’in büyük lider Atatürk olmasına uzanan yolda onun dünyaya bakışı ve başarısı üzerinde olumlu tesir bıraktığı muhakkaktır.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Manastır’ın Osmanlı döneminde önemli askeri merkezlerden biri olduğuna işaret eden Üsküp Askeri Ataşesi Albay Serkan Çakır, Mustafa Kemal’in burada aldığı eğitimin askeri ve siyasi kişiliği üzerindeki etkilerinden söz etti.

“Selanik Askeri Rüştiyesi ile başlayan ve Manastır Askeri İdadisi ile devam eden askerlik hayatının önemli bölümünü cephelerde geçirip pek çok savaşta muzaffer olan Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu zor zaman ve koşulların sonunda milletimizin en büyük çağdaşlaşma ve aydınlanma hareketi olan Türk İnkılâbını başlatmış ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar ülkeler arasında hakettiği yeri almasını sağlamıştır.”

“Atatürk vizyoner bir lider ve dünya çapında bir devlet adamı”

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Türkiye ile Makedonya’nın tarihi bağları bulunduğunu ve günümüzde de iki ülke arasında her alanda üst düzey işbirliğinin devam ettiğini söyledi. Atatürk’ün vizyoner bir lider ve dünya çapında bir devlet adamı olduğunu anlattı.

Nuredin, Atatürk’ün “Yurtta sulh, dünyada sulh” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Törenin ardından, günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisi’ndeki “Atatürk Anı Odası”nı gezildi ve anı defteri imzalandı.