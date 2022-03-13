Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rus ordusunun Mıkolayiv'e yaptığı saldırılarda 9 kişi öldü.
Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi Vitali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv'e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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