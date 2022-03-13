Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakereler sırasında, Rus tarafının Ukrayna'nın tekliflerini ültimatom vermeden dikkatle dinlediği açıklandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini hatırlattı.
"Müzakereler sırasında Rusya Federasyonu ültimatom vermiyor, tekliflerimizi dikkatle dinliyor." ifadelerini kullanan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Podolyak, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor" dedi.
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