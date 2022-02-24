Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 01:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Reuters'ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi" dedi. Zelenskiy,"Savaşa ihtiyacımız yok, ne soğuğuna, ne sıcağına, ne de hibrid olanına" ifadesini kullandı.
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