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Dünya
AA 08.07.2023 12:28

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenskiy, Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından karşılandı. Bartholomeos ve Zelenskiy, Aya Yorgi Rum Kilisesi'ne geçerek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kurbanlarını için düzenlenen anma törenine katılıp dua etti.

Daha sonra Fener Rum Patrikhanesi’ne geçen Bartholomeos ve Zelenskiy burada basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika görüştü.

Patrik Bartholomeos, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Türkiye'ye ve Fener Rum Patrikhanesi'ne yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettik"

Görüşmede Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını anlatan Bartholomeos, barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Bartholomeos, savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için her zaman dua ettiklerini söyleyerek, "Özellikle Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik. Bunun için de dua ediyoruz. Rusya hükümetinden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Çocuklar bir an önce memleketlerine, evlerine, annelerinin, babalarının yanına dönsün. " dedi.

Fener Rum Patriği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Burada Türk vatandaşı olarak, Patrikhane olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için her türlü desteği vereceğine ilişkin açıklamasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Barış için sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz"

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy de Bartholomeos ile barış formülünün uygulanması ve Rusya'daki Ukraynalı çocukların Ukrayna'daki akrabalarının yanına geri gönderilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Barış için sarsılmaz desteğiniz ve dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız ve savaş nedeniyle acı çeken Ukraynalı kadın ve erkeklere kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bir başka paylaşımında ise Ukrayna ve Ukrayna halkına verdiği manevi destek, ülkesine barış gelmesi için yaptığı dualar dolayısıyla Bartholomeos'a teşekkür etti.

Ziyarette Zelenskiy'e Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da eşlik etti.

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