Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim

Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, buradaki konuşmasında, Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefonda görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusların gece boyunca enerji tesisleri de dahil olmak üzere Ukrayna'da iki hastane ve diğer hedeflere hava saldırıları düzenlediğini belirten Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Yani Putin'in sözleri gerçeklikten çok farklı. Bu yüzden savunma desteğine ihtiyacımız var, hava savunmamız için desteğe ihtiyaç var, güvenlik ve insanların hayatlarını kurtarmak için Rusya'ya baskı yapmamız gerekiyor."

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere ve enerji altyapılarına saldırmadığı sürece Ukrayna'nın da karşı saldırı düzenlemeyeceğini ifade ederek, "Ruslar bizim nesnelerimize saldırmazsa, biz de kesinlikle saldırmayacağız." dedi.

Savaşı sona erdirmek yönünde gereken konuları ele almak amacıyla Suudi Arabistan'da geçen hafta ABD ve Ukrayna heyetleri arasında verimli görüşmelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın amacının ise savaşı uzatmak olduğunu savundu.

Trump ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, 30 günlüğüne enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunun da ele alındığını hatırlatan Zelenskiy, bugün Trump ile (telefonda) görüşeceğini bildirdi. Zelenskiy, "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim. Bugün kendisiyle detayları konuşacağız. Bundan sonraki adımların, detayların (olacağını) düşünüyorum." ifadeleri kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarını olası müzakerelerde konuşulacak en önemli konu olacağını ifade ederek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için kırımızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Rusya'nın kontrolündeki bölgeleri Rus toprağı olarak tanımayacaklarını vurgulayan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için ateşkes sağlanmasının ilk adım olabileceğini belirtti.

Zelenskiy, ateşkesin uygulanması amacıyla Suudi Arabistan'da bir toplantı yapılması durumunda Ukrayna'dan asker ve enerji uzmanlarından oluşan heyetin gönderileceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliği için mücadele ettiklerini vurguladı. Zelenskiy, şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Biz yaşıyoruz, kendimizi savunuyoruz, hayatta kalıyoruz, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için savaşıyoruz. Bu savaşı kesinlikle kazanacağız."

"Rusya'nın gerçek barışı istediğini göstermesi gerekiyor"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise dünyanın "dönüm noktasında" olduğunu belirterek, Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir barış çağrısında bulundu.

Bu barışın, Rusya'nın "saldırılarını sonlandırmasına bağlı olduğunu" dile getiren Stubb, "Ukrayna, Finlandiya, Avrupa ve ABD barış istiyor. Rusya'nın ise hala gerçek barışı istediğini göstermesi gerekiyor." dedi.

Stubb, Ukrayna'nın, Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyleyerek, "Umarım yakında Avrupa Birliği ve NATO'da beraber olabiliriz." diye konuştu.

ABD, Ukrayna ve Rusya'nın ateşkes görüşmeleri için "kabiliyetli ekipleri" olduğunu ve Avrupa'nın da böyle bir ekibi olması gerektiğini kaydeden Stubb, Trump ve Putin'in telefon görüşmesini "doğru yönde bir adım" şeklinde niteledi.