Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'da temaslarına başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından ilk kez Almanya’ya ziyarette bulunan Zelenskiy, başkent Berlin’de Steinmeier tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de karşılandı.

Almanya Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayan Zelenskiy, daha sonra Steinmeier ile başa baş görüşmeye geçti.

Zelenskiy, bugün ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi.

Scholz, Zelenskiy’yi askeri törenle karşıladı. Scholz ve Zelenskiy, başa baş ve heyetler arasında yapılacak görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zelenskiy'nin daha sonra Aachen kentine geçmesi ve Uluslararası Şarlman Ödülü ile onurlandırılması bekleniyor.

Zelenskiy için geniş güvenlik önlemleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için başkent Berlin’de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Zelenskiy’nin ziyareti kapsamında Berlin hava sahası ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue ve başbakanlık binası çevresindeki yollar kapatıldı.

Havadan helikopterle yollarda da çok sayıda polisle güvenlik önlemlerinin alındığı bölgedeki bazı binalara keskin nişancılar yerleştirildi.

Zelenskiy Roma’dan Berlin’e geldi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy, Alman Hava Kuvvetlerine ait A319 uçakla Roma’dan alındı ve gece yarısı Berlin'e geldi. Zelenskiy’yi taşıyan uçağa, Bavyera'daki Lechfeld hava üssünden havalanan iki Eurofighter savaş uçağı eşlik etti.