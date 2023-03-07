Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Bahmut’ta 4 bine yakın sivil bulunuyor
[Fotograf: AA]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk, Bahmut’ta halihazırda 4 bine yakın sivilin bulunduğunu bildirdi.
Vereşçuk, televizyon programında yaptığı açıklamada, savaş öncesi Bahmut’ta 12 bini çocuk 70 binden fazla kişinin yaşadığını belirtti.
Bugün itibarıyla Bahmut’ta 4 bine yakın sivilin bulunduğu bilgisini paylaşan Vereşçuk, "Ayrıca Bahmut’ta bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 38 çocuk var." dedi.
Vereşçuk, insanların tahliyesi için yetkililerin şehre girmesinin zor olduğunu ve insanların konumu hakkında bilgilerin her zaman mevcut olmadığını kaydetti.
Etiketler: Ukrayna
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