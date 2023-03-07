Vereşçuk, televizyon programında yaptığı açıklamada, savaş öncesi Bahmut’ta 12 bini çocuk 70 binden fazla kişinin yaşadığını belirtti.

Bugün itibarıyla Bahmut’ta 4 bine yakın sivilin bulunduğu bilgisini paylaşan Vereşçuk, "Ayrıca Bahmut’ta bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 38 çocuk var." dedi.

Vereşçuk, insanların tahliyesi için yetkililerin şehre girmesinin zor olduğunu ve insanların konumu hakkında bilgilerin her zaman mevcut olmadığını kaydetti.