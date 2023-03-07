Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'da kaplan ve yavrusunu öldüren avcılar beşer yıl hapse çarptırıldı
[Fotograf: AFP]
CNN'in haberine göre, Kanchanaburi bölgesinde mahkeme, Thong Pha Phum Ulusal Park'ında dişi kaplan ve yavrusunu öldürerek "koruma kanununu" ihlal eden 5 avcıya beşer yıl hapis cezası verdi.
Avcıların, kaplan ve yavrusunun derilerini yüzüp kemiklerini tütsüleyerek karaborsada satışa hazırladığı belirtiliyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre, kaplanlar, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan türler arasında yer alıyor.
Özellikle Çin ve Vietnam'da geleneksel ilaç yapımında kaplanların deri ve kemiklerinden yararlanıldığı biliniyor.
Avcılık, kaplan neslinin tükenmesinin önündeki en büyük risk olarak öne çıkıyor.
Thong Pha Phum Ulusal Park'ında Charoen Jaichon Müdürü Charoen Jaichon, 5 yıllık mahkumiyet kararını memnuniyetle karşılarken, "Karar, yasa dışı avcılara karşı güçlü bir uyarıdır." dedi.
Etiketler: Tayland
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