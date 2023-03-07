Çin Ulusal Halk Kongresinin 14. Genel Kurulu kapsamında başkent Pekin'de "Çin Dış Politikası ve Dış İlişkileri" konulu basın toplantısı düzenleyen Çin Gang, küresel sorunlar ve dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Gang, ABD'nin Çin konusunda yanlış bir rakip ve düşman algısına sahip olduğunu, Hint-Pasifik stratejisi ile Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri bloklar oluşturarak Çin’i çevrelemeye çalıştığını savundu.

Ukrayna krizinde barış ve diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Çin Gang, Rusya'ya destek bahanesiyle yaptırımla tehdit edilmelerini kabul etmediklerini belirterek, ABD'nin krizde çözümü değil çatışmanın devamını isteyen taraf olduğu imasında bulundu.

"ABD'nin Çin'i algılamasında problem var”

ABD ile yaşanan balon krizinin Washington'ın Çin ile rekabeti algılamasına dair derin problemleri ortaya koyduğunu ifade eden Çin Gang, "ABD, Çin'i birincil rakibi ve kendisine yönelik en önemli jeopolitik meydan okuma olarak görüyor. Bu gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde diğerlerinin yanlış olmasına benzeyen bir durum. Çin-ABD ilişkileri bu yüzden sağlam bir doğrultuya oturmak yerine irrasyonel yönlere sapıyor." dedi.

Çin Gang, ABD'nin "Çin ile çatışma değil rekabet istediğini" söylediğini ama gerçekte Çin'i çevreleyerek kalkınmasını bastırmaya yöneldiğini savunarak, "ABD'nin rekabet dediği şey, Çin'i çevrelemeyi ve bastırmayı ve iki ülkeyi ‘sıfır toplamlı oyun’ denklemine hapsetmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

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