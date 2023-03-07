BBC'nin haberine göre, 800 bin litre endüstriyel akaryakıt taşıdığı bildirilen "The MT Princess Empress" tankerinin geçen hafta Oriental Mindoro eyaleti kıyılarında batması, bölge sakinleri ve canlı yaşamı açısından ciddi risklere yol açtı.

Yakındaki balıkçı köylerinin kıyılarına ulaşan sızıntı nedeniyle sahiller, siyah renkte tortulanmış yağla kaplandı.

Yerel basındaki haberlerde, bölgedeki köylerin sakinlerinin kramp, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

Sızıntıyı temizlemesi için Pola köyüne gönderilen işçilerde de sağlık sorunları ortaya çıktığı bildirildi.

Deniz biyologları, yaklaşık 36 bin hektar mercan resifi, mangrov ve deniz çayırının da sızıntı nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyor.

Balık avlama yasağı getirildi

Yetkililer, eyalette etkilenen alanları "afet bölgesi" ilan ederek, sızıntı temizlenene kadar balık avlama yasağı getirdi.

Ancak yasak, bölge halkının önemli kısmını olumsuz etkiledi. Yerel makamlar, 60 köyde 18 binden fazla balıkçının yasak nedeniyle avlanamadığını açıkladı.

Filipinler Sahil Güvenliği, tankerin 28 Şubat'ta batmasından bu yana sızıntıyı kontrol altına almaya çalışıyor.

"RDC Reield Marine Services Inc" şirketine ait Filipin bandıralı tankerin neden battığı henüz bilinmiyor. Gemi batmadan önce 20 kişilik mürettebatın tümü kurtarılmıştı.