Austin, sürpriz ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçlerinin Irak hükümetiyle çalışarak terör örgütünü bitirme konusunda kararlı olduklarını belirten Austin, "DEAŞ'ın tamamen bitirilmesi meselesine odaklıyız. Askeri çalışmalar tek başına DEAŞ'ın bitirilmesini garanti edemez. ABD'nin Irak'taki varlığına herhangi bir saldırı da DEAŞ'la mücadeleyi aksatabilir." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, Bağdat ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında da stratejik ortaklık vurgusu yaptı.

Austin, "ABD-Irak stratejik işbirliğini yeniden vurgulamak için buradayım. Daha güvenli, istikrarlı ve egemen bir Irak'a doğru." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanlık ofisinin açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Austin Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Irak güçlerinin DEAŞ'la mücadelesi ele alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

ABD ile tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Sudani, Irak'ın bölge ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaktan yana olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Irak'ın güvenliğini ve istikrarını desteklediklerini belirten Austin de Irak ile çeşitli alanlardaki işbirliğini sürdürmek istediklerini kaydetti.