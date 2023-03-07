Karhi, Twitter hesabından "Purim Bayramı" dolayısıyla yaptığı paylaşımda yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlere tepki gösterdi.

İletişim Bakanı, yargı düzenlemesine karşı çıkan aralarında savaş pilotları ve siber güvenlik uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlere işaret ederek, "İsrail siz olmadan da başaracaktır, siz cehenneme gidebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, muhalefetteki Yisrael Beytenu (İsrail Evimiz) Partisinden milletvekili Yulia Malinovsky, Twitter hesabından Karhi'ye cevap verdi.

Karhi'yi "nankör" ve "akılsız" diye niteleyen Malinovsky, şunları kaydetti:

"Cehenneme tam olarak kimi gönderiyorsun? Onlar halkın parçası ve hatta vergileriyle devleti destekleyenler, orduda görev yapanlar, İsrail devletinin temel direği onlar."

İsrailli yedek askerlerin yargı protestosu

İsrail ordusunda görev yapan 37 yedek savaş pilotu, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacaklarını bildirmişti.

Aynı şekilde, İsrail ordusu siber kuvvetlerine bağlı aralarında albay, yarbay ve tümgenerallerin yer aldığı 150 kadar personelin de yargı düzenlemesi durdurulmazsa bir sonraki eğitimlere katılmayacağı bildirilmişti.

İsrail ordusundaki farklı kuvvet ve birliklerden bazı yedek askerler de yargı düzenlemesine karşı eğitimlere katılmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Buna karşılık Başbakan Netanyahu, yedek askerlerin kararına tepki göstererek, ordudaki talimlere katılmayı reddetmelerinin "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu söylemişti.