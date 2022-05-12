Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, esir tutulan Rus askerlerine karşılık Azovstal’da kurtarılmayı bekleyen Ukraynalı ağır yaralı askerleri tahliye etmek için yürüttükleri müzakerelerin çok zor ilerlediğinin bilgisini verdi.

Özellikle bazı politikacılar ile gazetecilerin kamuoyuna yaydıkları müzakere içeriğine ilişkin açıklamaların toplumu yanlış bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda müzakere sürecini de olumsuz etkilediğini kaydeden Vereşçuk, “İnsanların hayatı söz konusu. Yalvarıyorum, bilmediğiniz şeyler hakkında halka acık yorumlardan kaçının.” dedi.

Vereşçuk, mevcut müzakerelerin sadece Azovstal’daki ağır yaralı 38 askeri kurtarmak için yürütüldüğünü vurgulayarak “Adım adım çalışıyoruz. Şu anda 38 ağır yaralıyı takas edeceğiz ve sonra devam edeceğiz. Bazı medya kuruluşlarının ortaya attığı 500 veya 600 kişinin takası konusunda şu anda herhangi bir müzakere yok.” ifadelerini kullandı.