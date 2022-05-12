Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Somali'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.
Etiketler: Somali Terör Örgütü
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