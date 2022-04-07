Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: 4 bin 676 sivil daha güvenli bölgelere çıkarıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını söyledi.
Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini dile getirdi.
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