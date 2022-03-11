Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.

Saldırının 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor" dedi.

''Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha çok sivil öldürdü''

Reznikov, Rus ordusunun büyük kayıplar yaşadığını ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha çok sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum" diye konuştu.

Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"100 binden fazla Ukrayna vatandaşı orduya katıldı"

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu.

Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı orduya katıldı. 200 bin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var" dedi.

Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız" dedi.