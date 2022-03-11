Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Ekonomik Forumu Rusya ile ilişkilerini durdurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İş insanları ve siyasetçileri bir araya getiren Dünya Ekonomi Forumu (WEF), Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile bütün ilişkilerini dondurma kararı aldı.
İsviçre merkezli WEF'ten yapılan açıklamada, alınan kararla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, forumun bütün etkinliklerine katılımının yasaklandığı belirtildi.
Buna karşın forumun, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitmesi durumunda taraflar arası arabulucu rolü oynayabileceği vurgulandı.
WEF'in sözcüsü Amanda Russo, "Yaptırıma uğrayan hiçbir kimseyle ilişki içinde olmayacağız ve Rus varlıklarıyla ilişkilerimizi dondurduk" dedi.
Putin ve eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev 2007'den 2021'e kadar WEF zirvesinde 5 defa ağırlanmıştı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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