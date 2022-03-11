İsviçre merkezli WEF'ten yapılan açıklamada, alınan kararla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, forumun bütün etkinliklerine katılımının yasaklandığı belirtildi.

Buna karşın forumun, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitmesi durumunda taraflar arası arabulucu rolü oynayabileceği vurgulandı.

WEF'in sözcüsü Amanda Russo, "Yaptırıma uğrayan hiçbir kimseyle ilişki içinde olmayacağız ve Rus varlıklarıyla ilişkilerimizi dondurduk" dedi.

Putin ve eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev 2007'den 2021'e kadar WEF zirvesinde 5 defa ağırlanmıştı.