Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş,"Alman siyasetçiye, özür dile ve istifa et çağrısı" yaptı.

Avrupa'da her şeçim döneminde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Partiler oy oranlarını arttırmak için sürekli Türkiye düşmanlığı kartına başvurarak , ırkçılığı ve nefret dilini kullanıyor.

Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı aynı zamanda Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi, Almanya'da yaşayan Türklerin tepkisine neden oldu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, "Siyasi ahlâka ve nezakete sığmayan açıklamalar yapan Kubicki'nin özür dileyerek, istifa etmesini beklediklerini" dile getirdi.

Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, geçtiğimiz hafta Aşağı Saksonya eyalet seçim kampanyasında ki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alarak hakaret etmiş, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türkler Kubicki'ye sert tepki göstermişti.

Muhabir: Bülent DÖNMEZ - TRT Köln