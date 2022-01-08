Sağlık Bakanı Ruth Aceng, basına yaptığı açıklamada, "18 yaş üstü tüm yolcuların toplu taşıma kullanabilmeleri için COVID-19 aşı belgelerini göstermeleri gerekiyor" dedi.

COVID-19'un yayılmasını önlemeye çalıştıklarını söyleyen Aceng, sertifika ve aşı kartını doğrulayacak bir sistem üzerinde de çalıştıklarını da ekledi.

Taksiciler karara karşı

Öte yandan Uganda Taksi İşletmecileri Başkanı William Kizito, kararın uygulanabilirliğinin zor olduğuna dikkati çekerek söz konusu karara karşı olduklarını söyledi.

Uganda'da şimdiye kadar 150 bin 301 kişide COVID-19 tespit edilirken 3 bin 325 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.