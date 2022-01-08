New Mexico ve New York’taki yetkililer, film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in trajik ölümünü araştırıyor.

Bu kapsamda, Hutchins'i setteki tabanca ile kaza sonucu öldürdüğü iddia edilen aktör Alec Baldwin’in cep telefonu ele geçirilmeye çalışılıyor.

Baldwin’in telefonu ile ilgili arama emri haftalar önce çıkarılmıştı.

New Mexico Birinci Yargı Bölge Savcılığı, cihazı ele geçirmek için Baldwin’in evinin bulunduğu New York Suffolk’ta polisle aktif olarak çalışıyor.

Baldwin’in polise telefonunu neden vermediği belirsizliğini koruyor.

Olaydan sonra telefonla konuştuğu belirlenmişti

Baldwin’in Rust isimli fim setinde, Hutchins vurulduktan kısa bir süre sonra telefonda konuşurken görülmüştü.

Polis, telefonda depolanan ve olaya ışık tutabilecek tüm metinleri, e-postaları veya diğer bilgileri gözden geçirmek istiyor.

Baldwin cep telefonunun araştırılması için izin talep etmişti

Bir Santa Fe dedektifi, daha önce telefonu aramayı talep etmesine rağmen, Baldwin izin çıkartımasını istemişti.

Senaryo süpervizörü Mamie Mitchell, aktöre ihmal nedeniyle dava açtırmış ve kasten, haklı bir sebep olmaksızın, çekilecek olan sahnenin ateşli silahın kurulmasını ve ateşlenmesini gerektirmemesine rağmen, dolu silahı kurcalayıp ateşlediğini iddia etmişti.