Yerel basındaki habere göre, Ruanda'da COVID-19'un yayılmasını önlemek için yeni adımlar atıldı.

COVID-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemler kapsamında yürürlüğe konan yönetmelikleri ihlal eden 18 otel ve restoranın geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.

Aşı kartı zorunluluğu uygulanıyor

Yurt dışından gelen Ruandalılara tamamen aşı olmaları şartı getirilirken konser ve restoran gibi toplu yerlere girişte aşı kartı gösterme zorunluluğu uygulanmaya başlandı.

Ruanda'da COVID-19 önlemleri kapsamında 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.