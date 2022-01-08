Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: GetyyImages]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı söylendi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği aktarıldı.
Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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