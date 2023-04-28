Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı

Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo, basına yaptığı açıklamada, Somali'deki Uganda askerlerine dair alınan kararı açıkladı.

Odongo, Somali'de görev yapan Ugandalı barış gücü askerlerinin gelecek yıl aralık ayında ülkeye dönecekleri bilgisini paylaştı.

Uganda olarak Somali'nin barış, güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirten Odongo, "Uganda, Somali'de birlik konuşlandıran ve barışın sağlanmasına katkıda bulunan ilk ülke." dedi.

Odongo, 2 bin 900 Somalili askerin Uganda ordusu tarafından eğitilerek birliklerine katıldığını ve 3 bin Somalili askerin de eğitimlerine devam ettiği bilgisini paylaştı.

Uganda'nın 6 binden fazla askeri, 2007'den beri Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla görev yapıyor.

