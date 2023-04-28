Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2023 07:12

Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı

Uganda hükümeti, 2007den beri Somali'de görev yapan barış gücü askerlerini Aralık 2024'te geri çekme kararı aldı.

Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı

Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo, basına yaptığı açıklamada, Somali'deki Uganda askerlerine dair alınan kararı açıkladı.

Odongo, Somali'de görev yapan Ugandalı barış gücü askerlerinin gelecek yıl aralık ayında ülkeye dönecekleri bilgisini paylaştı.

Uganda olarak Somali'nin barış, güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirten Odongo, "Uganda, Somali'de birlik konuşlandıran ve barışın sağlanmasına katkıda bulunan ilk ülke." dedi.

Odongo, 2 bin 900 Somalili askerin Uganda ordusu tarafından eğitilerek birliklerine katıldığını ve 3 bin Somalili askerin de eğitimlerine devam ettiği bilgisini paylaştı.

Uganda'nın 6 binden fazla askeri, 2007'den beri Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla görev yapıyor.
 

ETİKETLER
Somali
Sıradaki Haber
Mike Pence, Trump ve 2020 seçimleriyle ilgili yürütülen soruşturmada ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
Futbol efsanesi Pele sözlüğe eklendi
07:24
Alaska'da iki ABD askeri helikopteri düştü
07:33
İstanbul'da 11 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı
07:15
Intel, tarihinin en yüksek 3 aylık zararını açıkladı
07:14
ABD'de, aracına fırlattıkları kayayla bir kadının ölümüne sebep olan 3 genç gözaltına alındı
07:12
Mike Pence, Trump ve 2020 seçimleriyle ilgili yürütülen soruşturmada ifade verdi
Seçmen sayısı en yüksek ilçe Çankaya
Seçmen sayısı en yüksek ilçe Çankaya
FOTO FOKUS
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ