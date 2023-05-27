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Dünya
AA 27.05.2023 21:00

Uçak havadayken kapısını açan kişi: Havasız kaldığım için hızlıca inmeye çalıştım

Güney Kore'de iniş sırasında uçağın kapısını açan yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığı" savunmasını yaptı.

Uçak havadayken kapısını açan kişi: Havasız kaldığım için hızlıca inmeye çalıştım
[Fotograf: AFP]

Güney Kore'de iniş sırasında yolcu uçağının kapısını açması görüntülenen şüpheli, polis tarafından havacılık güvenlik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını" söyledi. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtti.

194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı
194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı

10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

İsmi açıklanmayan kişinin, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada yolculardan biri tarafından açılmıştı. Uçağın kapısının açılması yolcular tarafından görüntülenmiş, uçaktaki 194 yolcudan 12'si hafif şekilde yaralanmıştı.

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