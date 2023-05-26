Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2023 10:20

194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı

Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı.

194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Hava Yolları'na ait uçağın kapısı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.

Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bazı yolcular hastanelere sevk edildi

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamaya göre, bazı yolcular panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildi.

Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 76,10 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
11:04
Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi
11:03
0.01 promille alınan ehliyet geri verildi
10:42
ABD, Mali'deki Wagner liderine yaptırım uygulayacak
10:36
Obrador'dan ABD'deki İspanyol kökenlilere DeSantis'e oy vermemeleri çağrısı
10:31
Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü
Tamamen kuruyan 4 Eylül Barajı yağışlarla birlikte yeniden su tuttu
Tamamen kuruyan 4 Eylül Barajı yağışlarla birlikte yeniden su tuttu
FOTO FOKUS
Pazarcı esnafından İmamoğlu'da "terör" tepkisi
Pazarcı esnafından İmamoğlu'da "terör" tepkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ