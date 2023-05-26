194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Hava Yolları'na ait uçağın kapısı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.

Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bazı yolcular hastanelere sevk edildi

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamaya göre, bazı yolcular panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildi.

Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.