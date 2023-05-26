Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2023 08:42

Japonya'da 2 sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi

Japonya'nın iki sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, saldırının zanlısı gözaltına alındı.

Japonya'da 2 sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi

Japonya'daki Nakano Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre dün gece, kuzeydeki Nakano kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil öldü.

Eyalet Valiliğine bağlı emniyet güçlerine bir sivile bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı yapılması üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi, saldırıda bir sivil öldü.

Polis, "ateşli silah ve bıçak taşıyan saldırganın kaçtığını" duyururken, bölge halkından evlerinde kalmaları talep edildi.

Olay yeri çevresindeki 300 metrekarelik alan "tahliye bölgesi" ilan edildi.

Kamuflaj kıyafetli, güneş gözlüklü, maskeli ve şapkalı saldırganın bir binaya sığındığı aktarıldı.

Saldırganın kaçarken yaraladığı bir sivil daha hayatını kaybetti.

Eyalet polisine göre gece saatlerinde saldırganla girilen çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.

Saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen kişinin, Nakano Yerel Meclisi Sözcüsü Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu, 31 yaşındaki Aoki Masanori olduğu saptandı.

Polis takibi sonrası zanlının sığındığı evin, babası Aoki'nin evi olduğu saptandı ve bölge emniyet çemberine alındı.

Zanlının Bu sabah yerel saatle 04.30'da gözaltına alındığı açıklandı.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Twitter'ın mühendislik birimi şefi DeSantis yayını sonrası istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
09:30
Brent petrolün varili 76,10 dolar
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ı bir şölene çevirmek istiyoruz
09:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
09:18
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
09:12
Yalova'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Irak'ta kum fırtınası
Irak'ta kum fırtınası
FOTO FOKUS
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ