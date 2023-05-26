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Dünya
BBC 26.05.2023 07:52

Hindistan milli parkında çok değerli çita yavruları öldü

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir milli parkta iki çita yavrusu öldü ve üçüncüsünün durumu kritik. Yavrular, ülkede hayvanların resmen neslinin tükendiği ilan edildikten 70 yıl sonra Hindistan'da doğan ilk yavrulardı .

Hindistan milli parkında çok değerli çita yavruları öldü

Geçen yıl Namibya'dan Hindistan'a nakledilen dişi bir çita, onları Mart ayında doğurmuştu.

Park yetkilileri yaptığı basın açıklamasında, bunun ardından dişi çita ve üç yavrusunun gözlem altına alındığını bildirdi.

Salı günü parktaki sıcaklığın yaklaşık 47 dereceye ulaştığını ve yavruların "normal durumda" görünmediğini söylediler.

Yavruların zayıf ve aşırı derecede susuz olduğu ortaya çıktı.

Park yetkilileri, günü onları kurtarmak için atılan adımlara rağmen iki yavrunun öldüğünü söyledi.

Son yavrunun ise durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Çitaların soyu 1952'de Hindistan hükümeti tarafından resmi olarak tükenmiş ilan edildi.

Çitalar, türleri yeniden çoğaltmak için iddialı bir yeniden yerleştirme programının parçası olarak geçen yıl ülkeye yeniden getirildi.

Yaban hayatı uzmanları, hayvanın yeniden ortaya çıkmasını memnuniyetle karşıladılar, ancak bazıları, diğer yırtıcı hayvanlardan ve yeterli ava sahip olmamalarından kaynaklanan potansiyel riskler konusunda da uyarıda bulundu.

Eylül 2022'de sekiz çita Namibya'dan ülkeye nakledilirken, Şubat 2023'te Güney Afrika'dan 12 çita getirildi.

Bunlardan son iki ayda üç çita öldü.

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