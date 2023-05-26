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Dünya
The Guardian 26.05.2023 07:43

Slavery Simulator Brezilya'yı karıştırdı: Siyahileri alın, satın zenginleşin

Google, Brezilya'da öfkeye neden olan Slavery Simulator (Kölelik Simülatörü) adlı tartışmalı oyunu uygulama mağazasından kaldırdı.

Slavery Simulator Brezilya'yı karıştırdı: Siyahileri alın, satın zenginleşin

Oyuncuların siyah karakterleri "alıp satmalarına" olanak tanıyan uygulama, 20 Nisan'da Magnus Games tarafından kullanıma sunuldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, oyun çarşamba günü kaldırılmadan önce binden fazla indirildi.

Brezilya, 1888'de kaldırılan kölelik mirasıyla hala hesaplaşan bir ülke.

Geliştirici, oyunun bir açıklamasında, kullanıcıların "köle takası, satın alma ve satma" ile övünüyordu.

Ayrıca oyuncuların siyah karakterlere çeşitli işkence biçimleri uygulamasına da izin veriliyordu.

Oyunun görüntülerine göre, kullanıcılara köleleştirilmiş karakterleri özgürleştirme ,köleleri zenginleşme için kullanma, köleliğin kaldırılmasını önmele ve servet biriktirme seçeneği sunuluyordu.

Kaldırıldığı sırada, oyun beş üzerinden dört yıldız aldı ve bir incelemede "Zaman geçirmek için harika bir oyun. Ama bence daha fazla işkence seçeneği yoktu." gibi yorumlar almıştı.

Brezilya'daki sosyal medya kullanıcıları oyunla ilgili öfkelerini dile getirdi ve bazı önde gelen politikacılar yetkilileri teknoloji şirketlerini uyardı

Rio de Janeiro'dan siyahi bir aktivist ve bölgesel politikacı olan Renata Souza, oyun hakkında "Açık ırkçılık" diye tweet attı.

Souza, "Oyunu gösteren görselde siyah adamlarla çevrili beyaz bir adam var. Bu çok saçma bir şiddet içeriyor. Google ve geliştirici, bu nefret ve ırkçılık suçunun hesabını vermelidir." dedi.

Ülke tarihi boyunca dört milyondan fazla köleleştirilmiş insan Brezilya'ya götürüldü . 1822'de ülkede yaşayan 3,5 milyon insanın 1,5 milyonu köleleştirildi.

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